'اسرائيل'ترتكب خمسة مجازر في ساعة واحدة والمقاومة ترد

العالم - فلسطين

مجزرة تلو الاخرى وشهيد يحمله شهيد والجميع على قلب رجل واحد، ولسان حالهم يقول لن تذهب المقاومة وحدها لتقاتل بل نحن في ظهرها حتى اخر فرد منا. يواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي انتقامه من المدنيين في قطاع غزة، فلا يكاد الفلسطينيون يحصون ضحايا المجزرة الاولى حتى يرتكب الاحتلال مجزرة ثانية وثالثة ورابعة وحتى خامسة خلال ساعة واحدة، ومن كانوا يسعفون يصبحون هم الشهداء.

اكثر من عشرين شهيدا وثمانين جريحا سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمالي غزة، ومجزرة اخرى راح ضحيتها ايضا عشرون شهيداً في قصف منزلا في دير البلح وسط القطاع. فيما ارتقى عدد كبير من الشهداء والجرحى في مجزرة استهدفت مخيم الشاطئ غربي غزة وتوضح مشاهد کثيرة، حجم الاجرام الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

الاجرام الاسرائيلي وصل الى أبعد الحدود فبات يستهدف المستشفايات والمرافق الصحية، حيث اعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انها تلقت أمراً من قوات الاحتلال يتضمن مهلة لإخلاء مستشفى القدس، واكدت الجمعية انها لا تستطيع إخلاء المستشفى، وانها ملزمة بموجب تفويض إنساني بمواصلة تقديم الخدمات للمرضى والجرحى. فيما تم إخلاء عدد من المستشفيات في قطاع غزة بعد تلقيها أوامر بذلك من جانب الاحتلال. من جانبها اكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد خمسة عشر فردا من الكادر الصحي في القطاع وإصابة العشرات وإلحق الضرر بعشرات سيارات الاسعاف وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة. وبسبب الغارات الاسرائيلية قتل عدد من أسرى الاحتلال.

وفي اطار الرد المشروع على جرائم الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني اطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات جديدة من الصواريخ استهدفت مستوطنات غلاف غزة وعدة مواقع عسكرية فيها. فيما قامت بقصف عسقلان، واطلقت ايضا رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب، واخرى استهدفت مطار بن غوريون. وادى القصف الفلسطيني الى الحاق اضرار كبيرة بالبنية التحتية واصابة عدد من المستوطنين. فيما خرجت تظاهرات في تل أبيب تطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بوقف الحرب وإرجاع الأسرى.