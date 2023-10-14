عبد اللهيان يجري مباحثات مع نظيره القطري حول الوضع في فلسطين

العالم - ايران

وفي سياق مباحثاته مع المسؤولين في المنطقة حول الاوضاع الجارية في فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة وصل حسين أميرعبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى العاصمة القطرية الدوحة المحطة الرابعة من جولته الاقليمية وبادرة الى لقاء نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وعقد معه جولة من المباحثات .

ويرافق وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في جولته كلا من مهدي شوشتري مساعد الوزير والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وعلي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، ومحمد علي بك المدير العام لمنطقة الخليج الفارسي ، وناصر كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وقبل عدة أيام (الاثنين المنصرم) أجرى أمير عبد اللهيان مباحثات هاتفيا مع نظيره القطري تناولت عملية طوفان الأقصى والهجمات الصهيونية على قطاع غزة وقتل النساء والأطفال والمدنيين وتشديد الحصار على غزة.

وفي تلك المحادثة وصف وزير الخارجية الإيراني حماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها بأنه واجب على جميع الدول الإسلامية، وذكر أن تصاعد جرائم الكيان الصهيوني جعل الأوضاع في فلسطين والمنطقة أكثر تعقيدا.

وفي الوقت الذي أدان فيه جرائم الكيان الصهيوني، قال وزير الخارجية القطري: على الحكومات الغربية الضغط على الكيان الصهيوني لوقف هجماته في أسرع وقت ممكن.

وفي تلك المكالمة الهاتفية، أكد وزيرا خارجية إيران وقطر على ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين الدول الإسلامية من أجل دعم فلسطين.