قيادي بحماس: لدى المقاومة مفاجآت تكسر بها ظهر الاحتلال

وقال بركة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذه العملية تأتي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني، وليست كما يدّعي العدو الاسرائيلي بانها شنت هجوما ضد مدنيه وابريائه، مشيراً الى انه لو عدنا ما قبل 7 اكتوبر، لوجدنا ان اقتحامات المسجد الاقصى تجري يومياً، اضافة الى اقامة شعائر دينية تلمودية في ساحاته، واعتبار قبة الصخرة بانها الهيكل المزعوم، اي ان هناك انتهاك واضح للقانون الدولي.

واوضح، ان المقاومة الفلسطينية استعدت لمعركة "طوفان الاقصى" منذ عام 2021 اي بعد معركة سيف القدس، ووضعت خطة سرية محكمة حتى رجال كتائب القسام لم يكونوا على علم بساعة الصفر واقتحموا فجأة غلاف غزة، كما ان المقاومة استعدت لمعركة قد تطول اشهراً، لذلك هي تواصل ردها على العدوان الاسرائيلي بنظام مرتب بحيث تشغل به الكيان الغاصب وتقصفه بالصواريخ حسب حاجة المعركة، لافتاً بان المقاومة سيطرت على 600 كيلومتراً في غلاف غزة، واعترف الاحتلال بذلك.

وشدد على ان المقاومة استعدت ايضاً لمعركة برية لصد الاحتلال في حال شن معركة برية على غزة، كما اكد ان المقاومة اعدت مفاجآت للاحتلال بحيث تكون غزة مقبرة لجنود الاحتلال.

واضاف، ان المقاومة لا تخشى عملية الاحتلال البرية، ومظهر نتنياهو وهو يعمل جولة على جنوده من اجل رفع معنوياتهم، لان جيشه اصبح بلا رتب ومنهار وداخل على المعركة خاسر فيها سلفاً، مشيراً الى ان الانباء عن ارسال اسطول من حاملات الطائرات الامريكية الى المنطقة، يأتي من اجل رفع معنويات نتنياهو وحكومته المتطرفة وجيشه المهزوم الذي هزم امام بضع مئات من المجاهدين في 7 اكتوبر.

واكد ان امريكا هي التي تقود معركة الاحتلال بأسلحة الدمار الشامل التي تفتك الآن بقطاع غزة، وتوجه المعركة عبر ارسال بايدن وزير خارجيته ووزير حربه وقائد المنطقة الوسطى الى المنطقة والى فلسطين المحتلة، محملاً الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية المجازر ودماء الشعب الفلسطيني.