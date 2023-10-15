الإحتلال يقصف معبر رفح ويعطل إرسال المساعدات الإنسانية لغزة + فيديو

العالم - فلسطين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن "معبر رفح مفتوح رسميا على الجانب المصري"، منوها إلى أن المعبر من ناحية غزة غير صالح للعمل بسبب القصف الجوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لشبكة "CNN"، صباح الأحد، أن "الطرق في الجانب الغزاوي ليست في حالة تمكنها من استقبال عبور المركبات"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن المسئولين في غزة يعتبرون أن خروج الرعايا الأجانب أمر ضروري حتى تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكر أن مصر لم تتمكن من الحصول على أي تصريح أو إذن لإرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات؛ من أجل تخفيف الضغوط عما يحدث في غزة حتى الآن.

وأكمل: "بالنسبة لنا لدينا عدد كبير من الطلبات التي نعالجها، وقد أشرنا إلى أننا سنقدم كل التسهيلات والمساعدات، نحن في عملية تعاون وثيقة مع أصدقائنا الأمريكيين، وهم مدركون أهمية تلك القضية".

وأشار إلى أن القطاع يضم عددا كبيرا من الرعايا الأجانب من حاملي الجنسية الأمريكية والكندية والهولندية والنمساوية وغيرها، قائلًا إنهم بحاجة للحصول على إذن من جانب غزة للعبور.

وأكد استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات إلى الرعايا الأجانب حتى يصلوا إلى نقطة المغادرة والعودة إلى دولهم الأصلية، بالتعاون مع السفارات الأجنبية، إذا اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم التحقق من الوثائق بالنسبة لهم على جانب غزة للعبور.