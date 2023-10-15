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أمير عبداللهيان يجري محادثات مع أمير قطر

أمير عبداللهيان يجري محادثات مع أمير قطر
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة اليوم الاحد، واجرى معه محادثات.

العالم - ايران

وهذه هي ثالث زيارة يقوم بها امير عبداللهيان الى الدوحة منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية الايرانية.

وقبل هذا اللقاء ايضا اجرى امير عبداللهيان ايضا محادثات مع نظيره القطري ورئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن.

وقد اشار امير عبداللهيان خلال لقائه نظيره القطري الى المجازر الصهيونية في غزة قائلا " في وقت يقتل فيه هذا العدد من الشعب الفلسطيني في كل يوم على يد الكيان الصهيوني، نرى الحكومة الاميركية تدعو الآخرين الى ضبط النفس وفي نفس الوقت تزيد من دعمها العسكري والشامل للكيان الصهيوني المجرم ، وفي حال استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعب والمواطنين الفلسطينيين ، لا يمكن لأحد ان يضمن بفاء الاوضاع في المنطقة على حالها.

من جانبه اشار وزير الخارجية القطري الى الاحداث الجارية في فلسطين واعتبر التشاور بين ايران وقطر امرا هاما وقال " ان استمرار هذه الاوضاع وهجمات اسرائيل على غزة والشعب الفلسطيني يثير القلق " .

وكان امير عبداللهيان التقى في الدوحة ايضا مساء السبت برئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية واجرى معه محادثات.

وقبل زيارته لقطر، زار امير عبداللهيان كل من العراق وسوريا ولبنان واجرى هناك محادثات مع كبار المسؤولين بشأن الاوضاع على الساحة الفلسطينية.

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أمير عبداللهيان يجري محادثات مع أمير قطر

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