"المنطقة على شفا تصعيد أكبر".. بلينكن في الرياض يجتمع مع ابن سلمان

العالم - الأميركيتان

وقال مسؤول أمريكي إن الاجتماع استمر أقل من ساعة وعقد في مزرعة خاصة لولي العهد السعودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "سلط الوزير الضوء على تركيز الولايات المتحدة الثابت على وقف الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، ومنع انتشار الصراع".

وأضاف ميلر: "أكد الاثنان التزامهما المشترك بحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".

و رد بلينكن على سؤال من مراسل رويترز لدى عودته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الوفد الأمريكي قائلا “مثمر للغاية".

وبدوره، صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائه مع بلينكن في قوله: "إن السعودية تعمل جاهدة لمنع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط".



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ابن سلمان أكد ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، لافتا إلى سعي الرياض لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.

وجاء اجتماع بلينكن مع ابن سلمان في وقت تقترب فيه المنطقة من شفا الانزلاق في تصعيد أكبر للصراع، في ظل الاستعداد لاجتياح بري وشيك للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.