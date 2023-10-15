الداخلية بغزة: ما زال الكثير من الشهداء والأحياء تحت الأنقاض

العالم- فلسطين

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، إنه ما زال كثير من الشهداء والأحياء تحت الأنقاض بسبب تواصل قصف الاحتلال.

ووجه البزم التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة على صمودهم الأسطوري في وجه الاحتلال ومجازره.

وأشار إلى أن أهالي شمال غزة وغزة رفضوا الخروج من مناطقهم، و"نوجه لهم كل التحية".

وأوضح ان الاحتلال يعيد تاريخه من مجازر صبرا وشاتيلا ودير ياسين ليكسر إرادة الشعب الفلسطيني لكنه لن ينجح.

ولفتت الداخلية إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين لليوم التاسع من قطع الكهرباء والماء.

واكدت الداخلية، أنها تعمل في الميدان "من أجل تعزيز صمود شعبنا مهما كانت التحديات ونكثف من جهودنا في خدمة شعبنا ونسخر كل الموارد المتاحة لنقدم الخدمة للمدنيين تحت آلة الحرب والقصف المتواصل".

وذكر أن "الاحتلال الإسرائيلي قصف مقري شرطة جباليا وبيت لاهيا بعد تدمير معظم مراكز الشرطة في غزة".

وناشدت وزارة الداخلية العالم بأسره للتحرك ليلجم هذا "العدوان المتواصل على شعبنا".

كما أشارت إلى أن عددا من المستشفيات رفضت التهديدات الإسرائيلية والإخلاء وواصلت العمل.