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عشرات الآلاف في إسطنبول يشاركون بمسيرة ضخمة دعماً لغزة

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

إسطنبول (العالم) 2023.10.15 – شهدت مدينة إسطنبول مسيرة ضخمة دعا إليها حزب السعادة دعما لفلسطين وقطاع غزة.

العالم خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر من مكان المسيرة أوضح مراسل العالم بإسطنبول الزميل سامح محمد أنه ومنذ اليوم الأول الذي بدأ الاحتلال الصهيوني بقصف غزة توالت الفعاليات المستمرة في مدينة إسطنبول وفي كافة أنحاء تركيا وقوفا ودعما لفلسطين وقطاع غزة.

وبين أن حزب السعادة في إسطنبول أقام بالدعوة إلى مسيرة ضخمة، حيث شارك فيها عشرات الآلاف مؤكدين جميعا رسالة دعمهم للشعب الفلسطيني ومطالبين العالم كله بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وتحدي الاحتلال.

وأضاف أن رسائل متعددة ومستمرة وجهها المشاركون بالمسيرة في مدينة إسطنبول والذين جاؤوا من كل حدب وصوب إلى الطرف الآسيوي من المدينة، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني والقدرة الفلسطينية على تمريغ أنف الاحتلال بالتراب.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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