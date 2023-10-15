سرايا القدس تقصف تحشدات العدو في موقع "ناحل عوز"

العالم- فلسطين

وقالت السرايا في بيان مقتضب: "ضمن معركة «طوفان الأقصى»، سرايا القدس تقصف تحشيدات العدو في موقع "ناحل عوز" بصواريخ بدر 1".

وتواصل سرايا القدس دك مستوطنات غلاف غزة حتى "تل أبيب" منذ اليوم الأول لبدء عملية طوفان الأقصى.

يأتي ذلك في ظل استمرار عملية طوفان الأقصى لليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل المواطنين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن العدوان الغاشم يستمر على قطاع غزة بكل وحشية وتعمَّد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاستهداف المركز للأحياء السكنية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء ما يشير إلى قرار بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في القطاع.