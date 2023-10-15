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عربات تجرها الدواب لنقل الشهداء والجرحى في غزة بسبب نفاد الوقود + فيديو

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2023.10.15 – أكدت مراسلة قناة العالم أن وزارة الصحة بغزة فتحت مقبرة جماعية دفنت بها 100 شهيد لتعذر تأمين أماكن لدفن الشهداء، مؤكدة أن نفاد الوقود دفع لاستخدام عربات تجرها الدواب لنقل الشهداء والجرحى والأدوات الطبية التي يجب ان تنقل في ظروف صحية خاصة.

العالم خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكدت الزميلة إٍسراء البحيصي أن مشهد المجازر الإسرائيلية مازال هو الذي يسيطر على الحالة في قطاع غزة.

وبينت أن سيارات الإسعاف تواصل نقل ضحايا جدد بعد قصف إسرائيلي لمنزل في قلب مخيم النصيرات ومنطقة السوق حيث الحديث عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وقالت إن الإسعافات فرغت للمرة الخامسة شهداء وجرحى، مشددى على أن وصول سيارات الإسعاف لا يكاد يتوقف حتى لنصف ساعة.

وأوضحت أنه كان هناك فتح لمقبرة جماعية وضعوا فيها أكثر من 100 شهيد، حيث أعلنت وزارة الصحة خصوصا في مستشفى الشفاء أنه بسبب المجازر التي لم تتوقف منذ صباح اليوم فهي لا تستطيع تأمين أماكن لدفن الشهداء كما لا تستطيع إبقائها في المستشفى حتى يتم التعرف عليها.

وأكدت أن شهداء وجرحى تم نقلهم على عربات تجرها دواب، حيث باتت هذه هي الوسيلة التي يستخدمها الآن أهالي غزة بسبب نفاد الوقود، كما تم نقل أنابيب الاكسجين التي من المفترض أن تنقل في ظروف معينة مخصصة.. على هذه العربات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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عربات تجرها الدواب لنقل الشهداء والجرحى في غزة بسبب نفاد الوقود + فيديو