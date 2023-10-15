'عشبة الفقراء' البرية تعالج السرطان

العالم- الصحة

في أحدث الدراسات الطبية المقامة في روسيا، طور مجموعة باحثين من جامعة ساراتوف الحكومية الطبية، دواء عشبي مبتكر مضاد للأورام السرطانية، ومستخلص من عشبة برية شائعة في بعض الدول.

وبعد سلسلة أبحاث بدأت منذ عشر سنوات، حصل الباحثون على نتائج مقنعة بتطوير نبات عشبي بري يدعى "Avran" (أفران) أو ما يطلق عليه عربياً باسم "نِعْمَة" أو "عشبة الفقراء".

وينتشر هذا النبات في مناطق مختلفة في روسيا، حيث أكد الباحثون أن للعشبة خصائص سامة، ولكنها كانت تستخدم في الطب الشعبي بعد الغليان، ونتيجة لذلك حصلت الجامعة على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجربة سريرية للمرحلة الأولى.

وفي حديث عن الدواء المستخلص من تلك العشبة، صرّح ألكسندر فيدونيكوف، نائب رئيس جامعة ساراتوف للشؤون العلمية، أن الدواء الجديد المبني على عشبة "أفران"، ليس له نظائر مشابهة في فهرس الأدوية العالمية.

وأضاف فيدونيكوف أن الأدوية المضادة للأورام المتاحة في الأسواق تعمل على تثبيط الخلايا، أي أنها تسبب تدميراً هائلاً للخلايا السرطانية، والذي يصاحبه تسمم شديد بالجسم.

دواء أفران معتمد قريباً من وزارة الصحة الروسية

وبالاستناد إلى سلسلة من التجارب السريرية، التي قامت بها الجامعة سيتم التمكن من تسجيل الدواء رسمياً في وزارة الصحة الروسية.

وأكدت الجامعة أن النباتات الطبية موجودة في خزائن الأدوية في الجامعة، وتعتبر واعدة وفعالة، وأن إكمال نجاح هذه التجربة السريرية للدواء، سيسمح لنا بالانتقال إلى المراحل التالية من البحث لتقييم فعاليته.

الجدير بالذكر أن الجامعة أجرت البحث على عشرة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الكلى، وسرطان المثانة، وسرطان الكبد، والساركوما، وسرطان المبيض وغيرها.