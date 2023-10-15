الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الاحتلال تزداد سخونة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل خضر شاهين إلى أنه مازال الحصار مفروضا على مدينة القدس المحتلة، ومازال هناك فصل لبعض الأحياء عن قلب المدينة القديمة التي هي محاصرة منذ اليوم الأول لانطلاق طوفان الأقصى، وما زال هناك تحديد ومنع لدخول المسجد الأقصى المبارك لمن هم دون الستين عاماً، كما أن هناك أيضاً تعزيزات كبيرة بمحيط البلدة القديمة وبمختلف أرجاء المدينة المقدسة.

وبشأن الوضع الميداني أوضح أنه ما زال هناك سقوط عشرات الصواريخ سواء بغلاف قطاع غزة الاستيطاني أو باتجاه سديروت أو عسقلان في الجنوب، كما كان هناك استهداف جديد وإطلاق لصافرات الإنذار بتل أبيب ومحيط مطار بن غوريون، وأيضاً استهداف لبعض المستوطنات القريبة في قطاع غزة.

وأكد أنه وعلى جبهة الحدود مع لبنان كان هناك استهداف بقذائف الهاون باتجاه بعض قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة عند الحدود مع لبنان، وأيضاً إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة اللبنانية باتجاه المستوطنات، ومطالبة لكافة المستوطنين القريبين من الحدود اللبنانية البقاء في الملاجىء واعتبار هذه المنطقة منطقة مغلقة عسكرية.

وخلص خضر شاهين إلى أن الاوضاع الشمالية الجنوبية اللبنانية تزداد سخونة مع تواصل إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قبل المقاومة الإسلامية.

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