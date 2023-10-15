عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

القائد لدى إستقباله للشيخ الزكزاكي .. التحرك الذي بدأ في فلسطين سيؤدي للنصر المؤزر .

- آفتاب يزد ..

القائد يؤكد ضرورة تقديم العالم الإسلامي برمته العون للشعب الفلسطيني.

- سياسة روز ..

جرائم الكيان الصهيوني في ثمانية أيام.. إرتكاب مذابح لأطفال فلسطين وإبادة عرقية في غزة .

- جوان ..

الوزير أمير عبداللهيان.. المقاومة هي التي ستحدد ساعة الصفر وأصابعها على الزناد.

- جمهوري اسلامي ..

أجواء إدانة دولية واسعة للمخطط الصهيوني الذي يستهدف إخلاء غزة من سكانها .

- خراسان ..

غزة ستكون مصيدة كبرى للصهاينة في أي هجوم بري للقوات الصهيونية على القطاع ..

- قدس ..

السعودية تجمد مباحثات التطبيع مع الكيان على خلفية جرائمه النكراء في غزة .

- كيهان ..

تساؤلات وشكوك جدية مطروحة بشأن مدى قدرة أمريكا على دعم الكيان الصهوني وأوكرانيا بآن واحد .

- ابرار ..

منظمة الأمم المتحدة تواصل صمتها إزاء مخطط الكيان بتهجير مليون فلسطيني من غزة.

- رسالت ..

السيد حسن نصر الله .. المقاومة في جهوزية عالية وكل السيناريوهات باتت مطروحة .

- مردم سالاري ..

مصادر إعلامية غربية تحذر من إحتمال إستئناف جمهورية أذربيجان هجماتها على أرمينيا .

- جام جم ..

محافظ البنك المركزي الإيراني يشير لتحسن ملموس في المؤشرات الإقتصادية الرئيسية في البلاد.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الإيرانية صباح اليوم الأحد

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها (مخطط تل أبيب المشؤوم في غزة )..

الكيان الصهيوني ينفذ مخططا خطيرا يستهدف تفريغ مدينة غزة وشمال القطاع برمته من السكان عبر تصعيد غاراته الجوية وقصفه الجنوني للاحياء السكنية بغزة .( الكيان الغاصب حدد مهلة يوم لأبناء غزة للنزوح منها إلى جنوب القطاع لتمرير مخططه الخبيث)

وسارع مع انتهاء المهلة لاستئناف قصفه الجنوني للمدينة وحتى للمدنيين الذين خرجوا من المدينة تجنبا للقصف. ان وراء هذه الوحشية الصهيونية دوافع للانتقام من هزيمة الكيان الكبرى بعمليات طوفان الاقصى, ووراءها ايضا مخطط لتهجير الفلسطينيين.

2- جام جم ..

في افتتاحيتها ( تخبط الشياطين مقابل غزة ) كتبت صحيفة جام جم..

هناك اجماعٌ من قبل كل المراقبين والاستراتيجيين في العالم بأن عملياتِ طوفان الاقصى قد فاجأت الكيان الصهيوني وامريكا تماما.

( ما يحدث اليوم هو أن أمريكا تدعم الكيان عسكريا وأرسلت أساطيل وقوات للمنطقة لكنها قلقة مع ذلك من إحتمال إنزلاقه بإقتحام غزة بريا) ان هناك جدل غير معلن بين واشنطن وتل ابيب بشأن موضوع مخطط الكيان بدخول حرب برية بغزة.

حيث ترى امريكا ان الكيان قد يتورَّط بحربِ استنزافٍ خطيرة تؤدي الى تداعي الاوضاع الهشة اساسا بفلسطين المحتلة نفسِها والى اشعال نيران حرب اقليمية ايضا.

3- آرمان امروز. ..

في الشأن الفلسطيني ايضا كتبت صحيفة ارمان امروز في افتتاحيتها( تبعات أي هجوم بري على غزة )..

الكيان الصهيوني قد يبدأ هجوما بريا واسعا على غزة في اية لحظة لتفريغها من سكانها الفلسطينيين وللقضاء على قوى المقاومة , لكنَّ الامر قد لا ينتهي ابدا بالشكل الذي تحلم به " اسرائيل" .

( إن فصائل المقاومة بغزة أعدت نفسها تماما لإحتمال مواجهة القطاع لهجوم بري صهيوني , الأمر الذي سيجعل غزة مقبرة للغزاة )

كما ان اقتحام غزة بريا سيُفجر انتفاضةً مسلحة هائلة بالضفة ولاشتعال جبهات اخرى ولتفجير انتفاضة فلسطينية مسلحة في اراضي عام 1948 ايضا, وسيكون مسار التطبيع في مهب الريح.

4- مردم سالاري ..

في مقالها الذي يحمل عنوان( مخاوف أمريكا من إنزلاق "إسرائيل "بحرب برية بغزة)

كتبت صحيفة مردم سالاري ..

في ظل اجواء الغارات الجوية الوحشية والقصف المدفعي الصهيوني الجنوني على الاحياء والمناطق السكنية بغزة , يواصل الكيان الزجَّ بالمزيد من القوات عى تخوم قطاع غزة لشنِ هجوم بري واسع. لكنْ يبدو ان هناك تحذيراتٍ امريكية من تبعات خطيرة محتملة .

(أمريكا ليست قلقة من تفاقم الأوضاع الإنسانية وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين بغزة بل من إحتمال تورط الكيان بحرب إستنزاف خطيرة) ويبدو ان محافل اعلامية مقربة من البيت الابيض قد عكست هذا القلق المتزايد بالاشارة الی ان بايدن غيرُ واثق ابدا من قدرةِ الجيشِ "الاسرائيلي"على حسم الحرب لصالحه مقابل فصائل المقاومة.

5- خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الطرف الذي سينتصر في هذه الحرب )..

ان الطرفَ الذي سينتصر في هذه الحرب بين المقاومة الفلسطينية بغزة والجيش الصهوني , هو الطرفُ القادر على تفجير مفاجآت ومباغتاتٍ ميدانية.

في الواقع لانُبالغ ابدا اذا ما قلنا إن ( شن غارات جنونية على المدنيين ليس معيارا لقدرة الكيان الصهيوني قدرما يعكس خوفَه وهَلَعَه من الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة)>

كما ان نشر قوات ضخمة على تخوم غزة لايعني أن ميزان القوى محسوم لصالح الكيان بالضرورة خاصة في ظل انهيار معنوياتِ الجنود الصهاينة اثر الهزيمةِ بطوفان الاقصى.

وهنا يقاتل الفلسطينيون بايمانٍ وشجاعةٍ دفاعا عن ارضهم وكرامتهم بتكتيكاتٍ مبتَكَرَة تماما.