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استشهاد 7 مُنقذين لطواقم دفاع غزة المدني بقصف إسرائيلي

استشهاد 7 مُنقذين لطواقم دفاع غزة المدني بقصف إسرائيلي
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

استشهد 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني في غزة، الليلة، في غارتين لطائرات الاحتلال الحربية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ووسطها.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة إسرائيلية على مقرين للدفاع المدني ومركباته في تل الهوا، ووسط غزة، ما أدى لارتقاء 7 من طواقمه شهداء، وإصابة آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات متواصلة على مناطق تل الهوا، وحي الزيتون، والشجاعية، ضمن ما يعرف "الحزام الناري" وهو قصف مكثف لعدة مناطق مترابطة على طول خط واحد، بهدف تدمير أكبر عدد من منازل المواطنين والبنية التحتية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طائرات الاحتلال الحربية، شنت 5 غارات بمحيط مستشفى القدس التابع له في قطاع غزة.

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