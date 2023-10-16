شاهد/عالم الزلازل الهولندي الشهير يعلق على 'طوفان الاقصى'

العالم- فلسطين

ووصف العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، ما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة بأنه يتجاوز الفهم، وعبر عن تعاطفه مع أهل غزة مؤكدًا أنهم محاصرون وليس لديهم مكان ليذهبوا إليه.

وعن جرائم "إسرائيل"، قال هوجربيتس إنه يتحدث عن إبادة جماعية يتم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة، مؤكدًا أنه ضد الإبادة الجماعية، وضد دعم من يقتلون الأطفال.

وعبر هوجربيتس عن رفضه لجرائم "إسرائيل"، ورافضا ما يحدث في غزة فقال: "بينما أقوم بالإبلاغ عن تهديد الزلازل، فإن ما يحدث في غزة يتجاوز الفهم. هؤلاء الناس محاصرون وليس لديهم مكان يذهبون إليه وينتظرون أن يُقتلوا".

وجاء التعاطف الذي أبداه العالم الهولندي فرانك هوجربيتس مع أهل غزة، تعليقًا على آبي مارتن، صحفية ومقدمة تلفزيونية أمريكية، التي كشفت عن رفض الفلسطينيين مغادرة أرضهم في قطاع غزة، فقالت: "يقول صديق صحفي آخر في غزة إن معظم الفلسطينيين لا يريدون الفرار لأنهم لا يريدون تكرار نكبة 1948، بل يفضلون الموت في منازلهم. ليس لدى جميع النازحين مكان يذهبون إليه سوى الشوارع في انتظار القتل".

وقال الصحفي في غزة: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل لجيراننا عائلة أبو عبيد، الذين كانوا بداخله وكل الـ26 فردًا استشهدوا، ومعظمهم أطفال ونساء".

وتابع الصحفي في غزة قائلًا "لا اعتقد أن التهجير للأماكن التي يتحدثون عنها، فمعظم الناس يرفضون فكرة التهجير، والكل يقول سنموت هنا ولن نكرر نكبة 1948 مرة أخرى".

وقال: "ساقرأ الأخبار وبعد برهة إسرائيل ستقطع بشكل كامل الإنترنت خلال ساعات عن قطاع غزة".

هوجربيتس يصف ما يحدث في غزة بإبادة جماعية

وكشف العالم الهولندي عن رفضه للإبادة الجماعية التي تحدث من قبل جيش الإحتلال ضد الأهالي في غزة فقال: "إذا كنت تعتقد أنني أختار أحد الجانبين، فأنت مخطئ. أنا أتحدث ضد الإبادة الجماعية المرتكبة ضد أي عرق أو مجموعة عرقية. كيف يمكن لأي شخص أن يحتضن أطفاله ويدعم قتل الأطفال الآخرين في نفس الوقت؟ افعل بالآخرين كما يفعل الآخرون بك!" .

جدير بالذكر أن هوجربيتس حذر من الدمار الذي لحق بقطاع غزة، بعد القصف الجوي الإسرائيلي، الذي دمر القطاع، ووصف ذلك بأنه مستوى مجنون من الدمار.

كما دعا هوجربيتس لإنهاء ذلك الصراع، وذلك بعد الأرواح البريئة التي فقدت بسبب الدمار الذي لحق بقطاع غزة.

وعلق على عملية طوفان الأقصى والدمار الذي لحق بقطاع غزة بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها فقال: "إذا لم يدمر الزلزال مدننا، فسيفعله البشر. هذا المستوى من الدمار مجنون. كم عدد الأرواح البريئة التي فقدت هذه المرة؟".

ودعا لإنهاء الصراع قائلًا: "أدعو إلى إنهاء جميع الصراعات. دع البشر يجتمعون ويتغلبون على أي اختلافات ثقافية/عنصرية. لدينا كوكب واحد فقط لنعيش عليه!"