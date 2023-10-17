مراسل العالم: انباء عن فتح معبر رفح لادخال المساعدات لقطاع غزة

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واضاف انه من المتوقع ان يتم الاعلان بشكل رسمي عن فتح معبر رفح لادخال المساعدات باتجاه غزة، مشيرا الى ان وسائل اعلام عبرية تحدث عن ان وجود وزير الخارجية الامريكي الان بكيان الاحتلال كان للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لقبول فتح معبر رفح لساعات، بالاضافة الى التحضير لزيارة للرئيس الامريكي لكيان الاحتلال قبل نهاية الاسبوع .

واشار الى ان هناك رفض من كيان الاحتلال الصهيوني للحديث عن هدنة الا وفق شروط للقبول بهذه الهدنة وهي اعطاء معلومات واضحة بخصوص الجنود الاسرى الذين تم اسرهم من قبل المقاومة في معركة طوفان الاقصى وفق مصادر عبرية.