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مراسل العالم.. تطورات جديدة عند معبر رفح

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

کشف مراسل قناة العالم عن تطورات ايجابية في الحدود المصرية - الفلسطينية توحي بخطوات جديدة محتملة خلال الساعات القادمة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القاهرة عن انتقال شاحنات المساعدات الدولية من مطار العريش نحو داخل مدينة العريش.

وأوضح ان الشاحنات المحملة بالمساعدات الدولية کانت محتجزة داخل المطار، لکنها تحرکت منذ أمس نحو مدينة العريش ووصلت مساءاً الی الجزء المصري من معبر رفح عند الحدود المصرية الفلسطينية.

وأکد ان هذه الخطوة تعتبر مؤشراً لخطوات ايجابية خلال الساعات القادمة، لأن سير الشاحنات نحو الحدود، لا يحدث الا بضوء أخضر من السلطات المصرية.

وتعيش قطاع غزة منذ 12 يوماً ظروفاً صعبة جداً بسبب الحصار الذي فرضه العدوان الاسرائيلي عليها بقطع الماء والکهرباء والغذاء والدواء.

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