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أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها

أميرعبداللهيان: تشجيع واشنطن للصهاينة عامل مهم لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة.

العالم - ايران

واعتبر أمير عبداللهيان السياسات الأمريكية غير البناءة وتشجيع واشنطن للكيان الصهيوني على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد المدنيين في غزة عاملا مهما في استمرار الحرب وتوسيع نطاقها.

وأضاف أمير عبداللهيان: هذا بينما نشهد مظاهرات واسعة النطاق في العالم تنديداً بأفعال وجرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين والنساء والأطفال في غزة.

وأضاف: للأسف، يستشهد في غزة يومياً ما بين 300 إلى 700 مدني، وبسبب حصار غزة وإغلاق الممر الإنساني، لا يمكن إرسال الدواء والغذاء إلى سكان غزة.

بدوره قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في هذه المباحثات إن توسع التوترات في المنطقة أمر خطير للغاية ومن الضروري أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس. ونحن في الاتحاد الأوروبي نواصل بذل الجهود لوقف الحرب.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد على فتح الممر الإنساني لمساعدة المدنيين في غزة.

كما أكد بوريل على دور إيران المهم في تخفيف التوترات في المنطقة، وأشار إلى ضرورة حل القضايا القنصلية بين إيران والاتحاد الأوروبي.

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