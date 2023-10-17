مستشفی في غزة: الجثث التي تصلنا بلا رؤوس !

العالم - خاص بالعالم

وقال الدکتور خليل الضبيان في تصريح لقناة العالم ان أکثر 600 شهيد و 1700 مصاب وصلوا الی مستشفی شهداء الاقصی منذ بداية العدوان علی غزة، مؤکداً ان جل الشهداء والاصابات من الاطفال والنساء والشيوخ.

وأکد ان الجثث التي وصلت للمستشفی دون رؤوس او أشلاء مقطعة لايمکن التعرف عليها بسبب تشوهات کاملة أو تقطع الاوصال.

وحذر بأن الوضع الصحي في مستشفی شهداء الاقصی کارثي بسبب عدد الجرحی والشهداء الذين تصل أجسادهم للمستشفی.

وأوضح الدکتور خليل ان مستشفی شهداء الاقصی، تعتبر المستشفی الوحيدة المتبقية في قطاع غزة وهي لاتستوعب الحجم الکبير من الشهداء والجرحی الذي يتم نقلهم لهذه المستشفی.