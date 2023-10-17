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الأهواز تنادي.. 'ناوشني التفک وافتح درب غزة'

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

تشهد العديد من مدنِ محافظة خوزستان جنوب غربي إيران فعاليات تضامنية مع أهالي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية. ومنطقة أروند الحرة هي أيضا كان لها وقفة تضامنية دانت الهجوم الإسرائيلي على سكان غزة.

العالم - مراسلون

تاكیداً علی الموقف المساند للشعب الفلسطیني نظمت منطقة اروند الحرة، وقفة تضامنیة مع اهالی قطاع غزة لما یتعرضون له من عدوان همجي من قبل قوات الاحتلال و ذلك من خلال القاء القصائد والكلمات من قبل الشعراء وأدباء العرب في ایران.

واستنكر المشاركون بالوقفة الإعتداءات الصهيونية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مطالبين بمحاسبة وادانة الاعمال الاجرامية البشعة لـ"إسرائيل" في مختلف المحافل الدولية.

وثمن المشاركون عملية طوفان الأقصى معتبرين العملية سابقة تاريخية غير مسبوقة في الصراع مع الكيان الصهيوني، مرددين شعارات وهتافات تدعم المقاومة وتحيي صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الشعب الايراني يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومؤمن بالقضية الفلسطينية ومن حقه العيش في ارضه ومن حقه دحر الاحتلال الصهيوني.

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