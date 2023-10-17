لحظة بلحظة.. تطورات جديدة لــ'طوفان الأقصى' وعدوان الاحتلال على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر مطلعة بدوي صفارات الإنذار في ريشون لتسيونو ومحيط قاعدة بالماحيم الجوية الإسرائيلية وتل أبيب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إيقاف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون بشكل مؤقت، عقب استهداف تل أبيب بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

_ 4 قتلى بالقصف الإسرائيلي على بلدة علما الشعب جنوبي لبنان + فيديو

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 4 من فرقه توجهت إلى منطقة علما الشعب، جنوبي البلاد لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلدة.

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ويستهدف قصف مدفعي إسرائيلي خراج بلدات عيتا الشعب ورميش وعلما الشعب، وعيترون، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدروع من هناك على هدف للجيش الإسرائيلي.

يذكر أن القصف المدفعي يترافق مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القرى الحدودية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه موقع الجيش بالقرب من بلدة مرغاليوت على الحدود اللبنانية، وإطلاق النار من أسلحة خفيفة باتجاه عدد من النقاط في محيط السياج الحدودي".

وأضاف: "الجيش يرد حاليا بإطلاق نار المدفعية باتجاه مصادر النيران".

وذكرت قناة "المنار" أن حريقا اندلع في أحد الأهداف بكتيبة المدرعات في ثكنة راميم قرب وادي هونين.

وفي وقت لاحق أفاد الجيش الإسرائيلي بأن "قذيفتين مضادتين للدروع أطلقتا بالقرب من كيبوتس يفتاح على الحدود اللبنانية بالاضافة إلى إطلاق نار من أسلحة خفيفة نحو مواقع عسكرية على الحدود"، مؤكدا أن "قوات جيش الدفاع ترد بقصف مدفعي والدبابات نحو مواقع عسكرية لحزب الله. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود.

وردا على ذلك، استهدف "حزب الله" أحد الأهداف العسكرية في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف المنطقة التي أطلقت منها القذيفة المضادة للدروع باتجاه بلدة المطلة على الحدود اللبنانية.

_ سلطات الإحتلال تطلب سكان المستوطنات بالبقاء في ملاجئهم

طلبت السلطات الإسرائيلية اليوم من سكان مستوطنة المطلة بالبقاء في ملاجئهم، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقوطه في البلدة، مما أدى إلى وقوع إصابتين بحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية.

هذا وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، "كل من يحاول اختراق الأراضي الإسرائيلية من أنه سيقتل على السياج"، مشددا على "أننا في حالة يقظة ويقظة عالية في الشمال. وإذا ارتكب حزب الله خطأ جسيما، فسنرد بقوة كبيرة".

يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.

_"الإعلامي الحكومي": الساعات القادمة تُحدد مصير آلاف الجرحى والمرضى بغزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الثلاثاء، إن الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان. أن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى جميعًا.

وأشار إلى توقف بعض الأقسام والخدمات بمستشفى الصداقة التركي عن العمل.

وبين أن هذا مستشفى الأورام التخصصي الوحيد في قطاع غزة، ما يهدد حياة المئات من مرضى الأورام.

_ وزارة الصحة في غزة: "مستشفى الكرامة بالقطاع يخرج عن الخدمة بسبب قصف العدوان الصهيوني

قالت وزارة الصحة في غزة إن أضرار بالغة لحقت بمستشفى الكرامة في غزة أدت لخروجه عن الخدمة، جراء استهداف قوات الاحتلال للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه.

وأوضحت أن الاحتلال يتعمد قصف محيط المستشفيات، وآخرها استهداف محيط ومدخل المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة، ما أدى لإعاقة وصول الجرحى والمرضى لها، محذرة من أن ذلك يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر.

_ الصحة في غزة تحذر من ظهور "أوبئة خطيرة" داخل القطاع

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من ظهور "أوبئة خطيرة" داخل القطاع، بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الجاري 2023.

وفي وقت سابق حذرت الأونروا في بيان من خطورة انقطاع مياه الشرب في غزة على حياة المدنيين، وكذلك ارتفاع مخاطر الجفاف والأمراض المُعدية نظراً لانهيار خدمات الصرف الصحي مع إغلاق آخر محطة لتحلية مياه البحر.

وقالت مديرة الإعلام بـ"الأونروا"، جولييت توما: "لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 أكتوبر. لا وقود ولا طعام ولا ماء ولا أي نوع آخر من المساعدات".

وبعد يومين من إطلاق حربها المستمرة على غزة، أغلقت السلطات الإسرائيلية خطوط المياه وفصلت خطوط الكهرباء عن القطاع الذي يعاني سكانه من أزمة كبيرة في ظل نقص الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات بلديات المدينة من "حالة عطش".