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عبر رسائل بعثها إلى نظرائه لدى 34 دولة حول التطورات في غزة؛

وزير ثقافة إيران: جرائم الحرب التي تطال المراسلين انتهاك سافر للحقوق الثقافية

وزير ثقافة إيران: جرائم الحرب التي تطال المراسلين انتهاك سافر للحقوق الثقافية
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

راسل وزير الثقافة الإيراني محمدمهدي إسماعيلي، نظراءه في 34 دولة مختلفة، حول التطورات الراهنة في فلسطين ولاسيما مجازر الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة المظلومين بمن فيهم الإعلاميون والمراسلون؛ واصفا جرائم الحرب التي تطال المراسلين هناك بأنها انتهاك سافر للحقوق الثقافية.

العالم - إيران

ونوه إسماعيلي عبر هذه الرسائل، إلى ضرورة دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين في قطاع غزة المقاوم والضفة الغربية المحتلة.

وذكر أن هناك العديد من الشعوب في أنحاء العالم التي تقف إلى جانب اهالي غزة المقاومين اليوم، وبما يشكل رصيدا اجتماعيا وثقافيا قلّ نظيره لدى أحرار العالم؛ مبينا أن مسيرة المقاومة والنصر بددت أحلام المروجين لثقافة التطبيع بين المسلمين، وزادت من فرص المظلومين لصناعة تاريخهم الجديد.

وأضاف: نحن (وزراء الثقافة) باعتبارنا القائمين على الشؤون الثقافية للعالم الإسلامي، نتحمل مسؤولية القيام بأدوار فاعلة ومؤثرة لدعم الحقوق الثقافية للمقاومة الإسلامية.

وتابع: هذا الواجب يثقل مباشرة عاتق وزراء الثقافة في الدول الإسلامية، ويلزم عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية بامتياز.

کما تطرق اسماعيلي إلى الإحصائيات الرسمية حول التطورات الأخيرة في فلسطين وقطاع غزة، والتي تحدثت عن مقتل نحو 10 مراسلين مسلمين وغير مسلمين من مختلف الوسائل الإعلامية البارزة على المستوى الدولي، في غضون أسبوع واحد فقط.

وفي الختام، أكد وزير الثقافة الإيراني على استعداد الجمهورية الإسلامية من أجل تبادل المبادرات المناهضة للكيان الصهيوني، واستضافة أصحاب الرأي لدى جبهة المقاومة في هذا السياق.

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عبر رسائل بعثها إلى نظرائه لدى 34 دولة حول التطورات في غزة؛ وزير ثقافة إيران: جرائم الحرب التي تطال المراسلين انتهاك سافر للحقوق الثقافية

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