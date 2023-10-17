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شاهد.. 'لميس الحديدي' تهاجم 'محمد صلاح' بسبب غزة

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

طالبت الإعلامية لميس الحديدي نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح بموقف تجاه الأحداث الجارية في غزة أكبر من التبرع.

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "الناس تحب وتقدر محمد صلاح، وتراه قصة نجاح كبيرة ويمكن الوحيدة لنا في مجال الرياضة في العالم وخاصة في كرة القدم، وعلى قدر الغلاوة والأهمية يكون العتب والوجع والزعل".

وأضافت: "حوالي مليون متابع ألغوا متابعة حسابات محمد صلاح لأننا كنا ننتظر منك شيئا آخر، كنا ننتظر من محمد صلاح بقوته ومصريته وتأثيره المهم أن تكون له كلمة، خاصة إن ليفربول خرجت في تظاهرات وبريطانيا كلها".

وتابعت: "سمعنا إن محمد صلاح تقدم بتبرع كبير للهلال الأحمر وده شيء هايل، لكن الكلمة والتأثير أهم من التبرع الذي يمكن أن يأتي من دول أخرى كثيرة، خاصة إننا في هجمة عنصرية إسرائيلية كبرى في العالم كله، والعالم كله ونجومه انبروا للدفاع عن إسرائيل، وقالوا حماس هجمت على المدنيين وقتلت الأطفال".

واختتمت لميس الحديدي رسالتها لمحمد صلاح قائلة: "تأثيرك كنجم ولاعب كرة مؤثر ومحبوب من العالم كله، هو ده ما كان المصريون والعرب جميعا ينتظرونه من محمد صلاح مش التبرع".

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شاهد.. 'لميس الحديدي' تهاجم 'محمد صلاح' بسبب غزة

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