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طهران ترد على قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بعدم تنفيذ الاتفاق النووي

طهران ترد على قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بعدم تنفيذ الاتفاق النووي
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بعدم تنفيذ التزامات هذا الاتحاد قبال بنود الاتفاق النووي التي تصبح سارية المفعول بعد مرور 8 أعوام من توقيع هذا الاتفاق (في 18 أكتوبر 2023).

العالم - إيران

واعتبر كنعاني، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن بيان الاتحاد الأوروبي هذا يشكل انتهاكا سافرا لتعهدات الاتحاد والترويكا الأوروبية المنصوصة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وفيما أدان هذا القرار الأوروبي، اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية بأنه أحادي، غير قانوني وغير مبرر سياسيا، وينبع من سوء النوايا.

وأضاف أن: هذا الاجراء، يتعارض مع وعود ومواقف الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الأعضاء في الاتفاق النووي، بشأن تنفيذ كامل التعهدات قبال خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الإيراني قد بعث رسالتين إلى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، باعتباره منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وأحاطه بموقف إيران من قرار الاتحاد والترويكا الأوروبية الأخير قبال بنود الاتفاق النووي التي تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 8 اعوام من توقيعه.

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