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شاهد..الهجوم على'كريستيانو رونالدو' وتعرضه لإصابة

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

تعرض نجم منتخب البرتغال "كريستيانو رونالدو" مهاجم ناي النصر السعودي أثناء مبارة منتخب البرتغال أمام منتخب البوسنة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 لهجوم من مشجع.

العالم- الرياضة

واقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة أثناء وقوف اللاعب رونالدو بالقرب من خط التماس، وأمسك كاحله وتسبب بإصابته، فورا تدخل رجال أمن الملعب وابعدو المشجع عن رونالدو.

وفور حدوث هذه الواقعة ظهرت الكثير من التفسيرات بشأن نية المشجع من وجهة نظر النقاد كالتالي:

ظن البعض أن هذا المشجع متعصب لمنتخب البوسنة، واستاء من رونالدو بسبب النتيجة المذلة التي حققها منتخب البرتغال.

رأى البعض الأخر بأن هذا المشجع مهووس بالأسطورة ليونيل ميسي ويكره رونالدو، وكانت الأراء الاخرى أن هذا المشجع متعصب لبرشلونة ويكره رونالدو من فترة ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن مقاطع الفيديو التي ظهرت بعد المباراة وتوضح الواقعة بالتفصيل، تؤكد بأن هذا المشجع فقط كان يريد التقاط صورة تذكارية مع رونالدو ليس أكثر، وخاصة لأنه كان مرتديًا قميص النصر، وما تسبب في تصادمه مع الدون هي عشوائية رجال الأمن في التعامل مع الموقف، ولكن لم يكن هناك أي اعتداء على كريستيانو.

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