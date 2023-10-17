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لمدة 3 أيام..

'حداد عام'في فلسطين على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

'حداد عام'في فلسطين على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، الحداد العام لمدة 3 أيام، بعد سقوط مئات الضحايا في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني في غزة، وفق ما أورد تلفزيون فلسطين.

العالم - فلسطين المحتلة

وكان التلفزيون الفلسطيني قد أفاد سقوط 500 شهيدا على الأقل في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي العربي، الشهير بمستشفى المعمداني.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن 600 شخص آخرين أصيبوا في القصف.

ونقل التلفزيون الفلسطيني عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن مئات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

بدروه، قال سلامة معروف، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان: "توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.. علماً بأن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسرياً بسبب الغارات".

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