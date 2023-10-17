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عائدا إلى رام الله الليلة ..

الرئيس الفلسطيني لن يحضر القمة الرباعية مع بايدن

الرئيس الفلسطيني لن يحضر القمة الرباعية مع بايدن
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسن الشيخ أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيعود إلى رام الله الليلة رافضا الحضور في القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأردن.

العالم - فلسطين

اكد الشيخ في منشور له عبر موقع "اكس"تويتر سابقا قبل مساء الثلاثاء ان الرئيس محمود عباس قرر العودة من عمان الى رام الله الليلة و الغاء مشاركته في قلاء القمة الرباعية الذي كان من المقرر ان يجمعه بالرئيس الامريكي جو بايدن و الملك عبد الله الثاني و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا في العاصمة الاردنية.

واوضح الشيخ ان الرئيس دعا الى عقد اجتماع طارئ للقيادة فور عودته الليلة على خلفية المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على قطاع غزة و اخرها مجزرة مستشفى المعمداني التي ادت لاستشهاد 500 مواطن على الاقل و اصابة المئات مساء اليوم>

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عائدا إلى رام الله الليلة .. الرئيس الفلسطيني لن يحضر القمة الرباعية مع بايدن

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