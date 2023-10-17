الرئيس الفلسطيني لن يحضر القمة الرباعية مع بايدن

العالم - فلسطين

اكد الشيخ في منشور له عبر موقع "اكس"تويتر سابقا قبل مساء الثلاثاء ان الرئيس محمود عباس قرر العودة من عمان الى رام الله الليلة و الغاء مشاركته في قلاء القمة الرباعية الذي كان من المقرر ان يجمعه بالرئيس الامريكي جو بايدن و الملك عبد الله الثاني و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا في العاصمة الاردنية.

واوضح الشيخ ان الرئيس دعا الى عقد اجتماع طارئ للقيادة فور عودته الليلة على خلفية المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على قطاع غزة و اخرها مجزرة مستشفى المعمداني التي ادت لاستشهاد 500 مواطن على الاقل و اصابة المئات مساء اليوم>