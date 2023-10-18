عبداللهيان: يجب فرض حظر فوري وشامل على الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وخلال اللقاء دعا وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان إلى فرض حظر فوري وكامل على الكيان الصهيوني من قبل الدول الإسلامية، وحظر نفطي على الكيان المذكور، وطرد سفراء هذا الكيان المجرم من الدول التي لها علاقات مع هذا الكيان الغاصب والمزيف.

من جانبه أكد طه حسين إبراهيم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية ووحدة الموقف من القضية الفلسطينية، واعتبر الاعتداء على مستشفى المعمداني جريمة وقال أنه من الضروري أن يكون هناك موقف موحد مع التحالف الإسلامي ووضع حد لهذه الجرائم.