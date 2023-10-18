الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان: يجب فرض حظر فوري وشامل على الكيان الصهيوني

عبداللهيان: يجب فرض حظر فوري وشامل على الكيان الصهيوني
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الطارىء للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه إبراهيم.

العالم - ايران

وخلال اللقاء دعا وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان إلى فرض حظر فوري وكامل على الكيان الصهيوني من قبل الدول الإسلامية، وحظر نفطي على الكيان المذكور، وطرد سفراء هذا الكيان المجرم من الدول التي لها علاقات مع هذا الكيان الغاصب والمزيف.

من جانبه أكد طه حسين إبراهيم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية ووحدة الموقف من القضية الفلسطينية، واعتبر الاعتداء على مستشفى المعمداني جريمة وقال أنه من الضروري أن يكون هناك موقف موحد مع التحالف الإسلامي ووضع حد لهذه الجرائم.

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان يلتقي وزير الخارجية الكويتي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفیديو.. هبوط 10 طائرات حربية أمیركية في قاعدة عين الأسد بالعراق

شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية الايراني يلتقي بنظيره الكويتي قبيل اجتماع جدة

بالفيديو.. لحظة احتماء مستشار ألماني ومرافقيه عند سماعهم صفارات الإنذار في تل أبيب

عبداللهيان: يجب فرض حظر فوري وشامل على الكيان الصهيوني

الدفاع الايرانية تصدر بيانا بمناسبة انتهاء الحظر الصاروخي على البلاد

حماس تصدر بيانا بشأن مجزرة المستشفى المعمداني