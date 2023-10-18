روسيا تدعو إلى فتح ممرات إنسانية في غزة فوراً

العالم-الاحتلال

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء: "ندعو الجانب الإسرائيلي أن يضع نصب عينيه القانون الإنساني الدولي، حيث تكون في مركز الصدارة حياة السكان المدنيين الفلسطينيين ومواقع البنية التحتية الحيوية والطبية ذات القدرات المتواضعة أصلا".

وأكد أن "إمكانية وصول المساعدات الإنسانية يجب ضمانها فورا".

وتابع نيبينزيا قائلا: "ندعو إلى وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن وفتح الممرات لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المنكوبة من الجيب الفلسطيني وخروج المدنيين، وكذلك إلى وقف العنف ضد المدنيين فوراً بغض النظر عن أماكن إقامتهم".