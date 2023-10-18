بن سلمان: نعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة

العالم-السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى يوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حيث جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا.

هذا وقد أكد بن سلمان في الاتصال على أن السعودية تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم، مشددا على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما تلقى ولي العهد السعودي يوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا.

وشدد بن سلمان خلال الاتصال على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف صهيوني بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وفي مساء يوم الثلاثاء، طائرات جيش الاحتلال استهدفت مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.