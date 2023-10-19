الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع فلسطين

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإسبانية مدريد الأحد تضامنا مع الفلسطينيين مندّدين بعدوان الاحتلال على قطاع غزة، وذلك في تجمّع هو الأكبر من نوعه في إسبانيا في نهاية الأسبوع.

العالم - فلسطين

وتلبية لدعوات وجّهت تحت شعارات "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، سار المتظاهرون في وسط العاصمة الإسبانية، ووضع العديد منهم الكوفية وردّدوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني!" كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و"الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة!"

وقال مراد عودة وهو إسباني من أصل فلسطيني يبلغ 33 عاما في تصريح لوكالة "فرانس برس" "أنا هنا للمطالبة باحترام القانون الدولي"، وتساءل "إلى أي حد يصل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟"

وقد نظّمت تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدن عدّة على غرار برشلونة وبامبلونا وتوليدو، معظمها تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بكيان الاحتلال.

روابط ذات صلة

تظاهرات حاشدة في البحرين نصرة لغزة واستنكارا للمجازر الهمجية

الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع الفلسطينيين

بالفيديو.. آلاف الأردنيين يتوجهون  للحدود مع فلسطين

اشتباكات ضارية ومسيرات حاشدة في الضفة تضامنا مع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لحظة تدمير أبراج سكنية في مجمع أبراج الزهراء وسط غزة + فيديو

بالفيديو.. الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع فلسطين

شاهد فيديوغرافيك.. لا خطوط حمراء امام بطش الاحتلال.. تسونامي اسود يبيد البشر والحجر

شاهد بالفيديو.. مجزرة المعمداني تخرج الملايين منددة وتسقط علمي امريكا و"اسرائيل" حرقاً

خلال 12 ساعة.. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في الضفة المحتلة

هاشتاغ.. مجزرة مستشفى المعمداني في غزة تتصدر مواقع التواصل