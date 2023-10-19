شاهد/حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لحماس حول قصف مستشفى المعمداني

العالم- فلسطين

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي هذا التسجيل الصوتي المفبرک على صفحته الرسمية بمنصة "أكس" (تويتر سابقا).

وإدعى أدرعي في تغريدة "لقد كشفت استخباراتنا مكالمة هاتفية بين ناشط سابق في حماس وبين أحد سكان القطاع تحدثا خلاله عن عملية اطلاق صواريخ فاشلة وقعت تحديدًا في المستشفى المعمداني".

تسجيل صوتي منسوب لحماسلكن القناة الرابعة الإسرائيلية اكدت في تقرير زيف التسجيل الصوتي المنسوب لحماس حول استهداف المستشفى المعمداني في غزة.

واكد العديد من الخبراء في حديث الى القناة الرابعة الإسرائيلية، وجهة نظر حماس حول التسجيل الصوتي المنسوب اليها ونفت الرواية الاسرائيلية حول استهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

واشار الخبراء الى أن الشريط الصوتي لمقاومي حماس الذين يتحدثون عن عطل الصاروخ مزيف، واكدوا أن "النغمة وبناء الجملة واللهجة والمصطلحات سخيفة".

وكان الكيان الاسرائيلي استهدفت المستشفى المعمداني في غزة امس، ما ادى الى سقوط المئات شهداء وجرحى بينهم العديد من الاطفال والنساء .