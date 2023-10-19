شاهد/ 'باسم يوسف' يلقن إعلامي بريطاني درسًا قاسيًا بسبب غزة!

العالم- فلسطين

وتداولت وسائل الإعلام الغربية والعربية مقاطع من اللقاء، الذي استضاف فيه مورغان يوسف لمناقشة القضية الفلسطينية.

وخلال المقابلة، واجه مورغان يوسف عدة مرات لإساءته إلى الإسرائيليين، حيث قال يوسف إن الفلسطينيين لا يموتون أبدًا، وإنهم يستخدمون أطفالهم كدروع بشرية، وإن الكيان الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين عمدًا.

كما سخر يوسف من مقترح إسرائيلي بتهجير سكان غزة إلى سيناء، قائلاً إنه حل قديم تم استخدامه من قبل الكيان الإسرائيلي في الماضي.

وانتقد يوسف صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.