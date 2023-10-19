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كيف انتقم كيان الاحتلال من الفنانة الفلسطينية 'دلال أبو آمنة'بعد اعتقالها؟

كيف انتقم كيان الاحتلال من الفنانة الفلسطينية 'دلال أبو آمنة'بعد اعتقالها؟
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

فرض الكيان الإسرائيلي على الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة الحبس المنزلي في بيت والدتها بالناصرة لمدة أسبوع.

العالم- فلسطين

كما تم منعها من نشر أي منشورات تتعلق بالأحداث في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 45 يوما وفقا لما نشر في جريدة الشرق الأوسط.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الفنانة دلال أبو آمنة بسبب جملة كتبتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وقالت "لا غالب إلا الله".

وكانت عبير بكر، محامية الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، قد كشفت تفاصيل اعتقالها بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت عبير بكر في مداخلة مع راديو الناس: "واضح أن ما حدث محاولات تخويف، لأن الجملة التي نشرتها دلال لا تحتوي على أي شيء يمكن للقارئ تفسيره كمحاولة تحريض".

وردا على سؤال كيف بدأت هذه الأزمة، قالت محامية دلال أبو آمنة: "دلال نشرت جملة لا غالب إلا الله مع إيموجي علم فلسطين، ويوم الإثنين قامت بلوجر إسرائيلية بنشر صورة دلال والتحريض عليها، وتمت مشاركة التغريدة مئات أو آلاف المرات، مع تحريض مباشر عليها، ونعتها بالنازية وتمني الموت والاغتصاب لها".

وأضافت: "رأينا من المناسب الاستعانة بمؤسسة حملة لحذف كل جمل التحريض على دلال أبو آمنة، خوفا عليها وعلى أولادها، وبالأمس شعرت دلال بتفشي التحريض وشعرت بالخطر، والأمر طال زوجها وتم استهدافه عبر شبكات التواصل الإلكترونية".

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كيف انتقم كيان الاحتلال من الفنانة الفلسطينية 'دلال أبو آمنة'بعد اعتقالها؟

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