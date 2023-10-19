بانوراما.. رئيسي: المجازر في غزة ستؤسس لنظام عادل

العالم - بانوراما

وناقش برنامج بانوراما علی شاشة قناة العالم تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حيث قال إنّ الجرائم والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة على أيدي الصهاينة والأميركيين ومدعي الحضارة في العالم ستعجّل بانهيار النظام العالمي الحالي، وتؤسس لنظام عالمي عادل.

اما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقد اكد بدوره أنّ وقف اطلاق النار في غزة بات ملحاً، ويجب إعلانه في أسرع وقت ممكن، لمنع اتساع نطاق الصراع أو خروجه عن نطاق السيطرة.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.