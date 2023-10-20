وزير الامن الايراني: مجلس الامن لم يرد على جرائم الاحتلال

العالم-ايران

وقال حجة الاسلام خطيب في حديثه خلال اجتماع مجلس الامن بمحافظة لرستان غرب ايران: رغم جرائم الكيان الصهيوني، فإن مجلس الأمن لم يفعل شيئًا لنصرة المظلومين، وهو يعمل فقط لتحقيق أهداف قوى الاستكبار ومطالب اميركا الظالمة والاستعمارية, حسبما نقلت وكالة ارنا.

وذكر أن عملية طوفان الأقصى حطمت القوة الظاهرية للكيان الصهيوني، وأضاف: ان الكيان الصهيوني لم يشهد عملية مثل طوفان الأقصى وان المجازر الرهيبة التي يرتكبها ستسجل في التاريخ كخيانة ضد الإنسانية.

وقال وزير الامن: إن الكيان الصهيوني واجه فشلاً لا يمكن إصلاحه في عملية الاتصالات والتفاعلات التي قام بها مع الدول الإسلامية، ولن يعود إلى شكله الطبيعي والمناسب.

وقال حجة الاسلام خطيب: إننا نشهد تغير الرأي العام لصالح فلسطين بسبب الاعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، والرئيس الأمريكي ياتي الى الارض المحتلة ويدوس على دماء المظلومين.