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الاحتلال يقصف بالصواريخ 'كنيسة الروم الأرثوذكس' في غزة

الاحتلال يقصف بالصواريخ 'كنيسة الروم الأرثوذكس' في غزة
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية في غزة مساء الخميس، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدف في الغارات التي تشنها على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب موقع "فلسطين ليوم"، أفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طيران الاحتلال قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، والتي لجأ إليها المئات من النازحين، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأشارت إلى أن أضرارا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما جرى تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

ووفقا للداخلية في غزة، فإنّ الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة كان بصورة مباشرة، ويذكر أن كنيسة الروم الأرثوذكس تقع على بعد أمتار من المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

من جانبها، استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي الذي طال كنيستنا في مدينة غزة، واستهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها التي توفر الحماية للأبرياء جريمة حرب.

بدورها، قالت حركة حماس في بيان إن "قصف الاحتلال لكنيسة بوفيليوس في غزة إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل"، منددة بالقصف الصهیوني الذي استهدف كنيسة "بوفيليوس" الأثرية في شارع عمر المختار بقطاع غزة.

وقالت في البيان "تستمر آلة الإجرام الصهيوني في توسيع نطاق إرهابها وإجرامها باستهدافها البغيض لكنيسة "بوفيليوس" الأثرية للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، ما تسبب في عدد من الإصابات بين أبناء أهلنا المسيحيين الذين لجؤوا إليها، عدا عن الدمار الذي أتى على أجزاء واسعة من الكنيسة".

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