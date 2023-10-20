بالفيديو.. استهداف عائلة مصور العالم وصدمته بتدمير منزله

العالم - خاص العالم

وقال مصور العالم محمد الخطيب انه كان يؤدي عمله الصحفي في تغطية الاحداث بخان يونس عندما جاءت اليه تهديدات بقصف منزله والمنطقة الموجود بها.

واشار مصور العالم انه منزله بمدنية الزهراء وهي مدنية مدنية بالكامل ولم يتوقع ان يقصفه كيان الاحتلال، موضحا انه بقي في حيرة بين مواصلة عمله وايصال الصورة للناس والعالم ام اللحاق بعائلته.

واضاف انه بعد انهاء عمله اطمئن على عائلته ورأي ان منزله تعرض للقصف ونزوح كل جيرانه واصدقاءه .

وتابع ان هذه المدينة السكنية وتضم حوالي 35 الى 40 برجا وكانت عامرة بالسكان المدنيين بالاضافة الى النازحين الذين اتوا من مناطق مختلفة للاحتماء في مدينة الزهراء بقطاع غزة.

واكد ان كيان الاحتلال يستهدف المدنيين وبنك اهدافه هم الاطفال،رغم مزاعمه الكاذبه باستهداف المقاومة والعسكريين، مشددا على الاستمرار في تغطية الاحداث وايصال رسالة الفلسطينيين للعالم مهما حدث.

المزيد بالفيديو المرفق..