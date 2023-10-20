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كاميرا العالم ترصد مسيرات طهران المنددة بجرائم الاحتلال في غزة

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

تظاهر الايرانيون في العاصمة طهران دعما للقضية الفلسطينية وصمود أبناء غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

العالم - خاص بالعالم

ورصدت كاميرا قناة العالم الاخبارية الجموع التي احتشدت وسط العاصمة ونددت بالعدوان والاسرائيلي والصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وقالت أحدى المشاركات في التظاهرة لمراسلة قناة العالم الاخبارية أنها شاركت من منطلق الواجب الديني الذي يحتم عليها وأنها جائت لدعم الشعب الفلسطيني وهذا أبسط ما تستطيع أن تقدمه.

وقالت أن الشعب الفلسطيني صبر ما يقرب من ثمانين عاما وعليه أن يصمد ويصبر أمام جرائم الاحتلال حتى التحرير وظهور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.

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