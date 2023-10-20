مسيرات حاشدة في عدد من الدول العربية والإسلامية دعما لغزة

العالم- فلسطين المحتلة

ففي العاصمة عمان احتشد المئات في مسيرات بمناطق مختلفة، وفي معظم المحافظات، مطالبين بوقف العدوان على قطاع غزة واستمرار استهداف الفلسطينيين.

وأدى أردنيون في عموم مساجد الأردن صلاة الغائب، على الشهداء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة، عقب صلاة الجمعة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وهمجيته بحق الفلسطينيين.

مصر

كما أدى المئات في مصر صلاة الغائب على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتعالت أصوات الدعاء بنصرة الشعب الفلسطيني في الحرب على القطاع التي تشنها قوات الاحتلال وأسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين.

وردد المصريون هتافات معادية لقوات الاحتلال.

العراق

وتظاهر عراقيون قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن من الجانب العراقي، اليوم الجمعة، احتجاجا على تواصل العدوان على قطاع غزة.

وقال مصدر في الهيئة التي تنظم حركة المتطوعين بالاعتصام، إن الاعتصام يلبي الواجب الديني والإنساني والوطني، مضيفا أنهم سيواصلون الاعتصام على الحدود العراقية الاردنية "طريبيل".

سوريا

واحتشد الآلاف من السوريين بمسيرات في دمشق، تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستمرار استهداف الفلسطينيين.

وندد سوريون بالحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على الفلسطينيين في قطاع غزة.

الجزائر

شارك آلاف الجزائريين، في تظاهرات حاشدة بمختلف محافظات البلاد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وجاءت التظاهرات تلبية لدعوة "نداء من أجل نصرة فلسطين".

إيران

شهدت العاصمة الايرانية طهران تظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة.

وقال أحد المشاركون لمراسل قناة العالم الاخبارية أن رسالة هذه المسيرات بأن لا نسكت ولا نصمت وأن نرفع صوتنا عاليا ضد النظام الذي يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة. الى ذلك قال مراسل العالم أن طهران شهدت ايضا وقفة تنديد أمام مكتب الامم المتحدة وكذلك هناك مسيرات في ميدان فلسطين وسط العاصمة.

وحملت المسيرات لافتات كتبت عليه اشعارات منددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وهتف المتظاهرون تنديدا بسياسة الاحتلال وبالصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدوان ضد سكان غزة العزل.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي، والذي خلف ما يزيد عن 4000 شهيد وعشرات الآلاف من الإصابات، ناهيك عن الدمار في منازل المواطنين والبنية التحتية.