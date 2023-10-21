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شاهد بالفيديو.. مفاجآت طوفان الاقصی

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

في يوم 7 أكتوبر، لم يتوقع جيش الاحتلال ولامخابراته أن تشن المقاومة الفلسطينية هجوماً صاعقاً من غزة.

العالم - باختصار

المقاومة الفلسطينية بدأت عمليات طوفان الاقصی في ضربة استراتيجية حملت مفاجآت كبری لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

المفاجأة الأولي كانت تفجير المقاومة عدة نقاط في الجدار الحديدي الالكتروني الاسرائيلي المحيط بغزة.

بالتزامن تم التشويش علی الاجهزة الإلكترونية والرادارية بالجدار للحيلولة دون ايصاله إشارات تحذير لجيش الاحتلال.

وقامت جرافات بتوسيع ثغرات الجدار لتعبر سيارات وشاحنات تحمل مقاتلين فلسطينيين لمنطقة غلاف غزة.

المفاجأة الثانية كانت اختراق العشرات من طائرات الباراغلايدر حاملة مقاتلين فلسطينيين لأجواء الغلاف بأول هجوم جوي.

المفاجأة الثالثة كانت قيام المقاومة بإنزال بحري هو الأول من نوعه في منطقة الغلاف وعمق فلسطين المحتلة.

وكل هذه التكتيكات العسكرية الهجومية تمت في ظل تغطية نارية فلسطينية هائلة.

للموضوع تتمة يمكنكم مشاهدته في الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. مفاجآت طوفان الاقصی

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