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شاهد..العالم ينادي 'سلام يا مهدي' على 'تيك توك' لتحرير فلسطين!

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

في حادث عفوي وغريب بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة شارك المئات من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "TikTok" (تيك توك) من جميع أنحاء العالم في تحدي قراءة انشودة "سلام يا مهدي" وهم يرتدون أقنعة عليها العلم الفلسطيني.

العالم- فلسطين

وحقّق وسم (هاشتاغ) "سلام_يامهدي" و#salamyamahdi ملايين المشاهدات على تطبيق "تيك توك".

شاهد/العالم ينادي 'سلام يا مهدي' على 'تيك توك' لتحرير فلسطين!كما حظيت وسوم #yamahdi - #freepalestine - #imammahdi - #imamzaman# - #ahlulbayt# بمشاركة واسعة على تيك توك.

شاهد/العالم ينادي 'سلام يا مهدي' على 'تيك توك' لتحرير فلسطين!وشارك في هذا التحدي مستخدمون من روسيا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وسويسرا وطاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان والدول العربية ودول أخرى في العالم.

https://www.tiktok.com/@bad_mash_buowy/video/7289790770863721733وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، يغني المشاركون في هذا التحدي انشودة "سلام يا مهدي" مرتدين اقنعة عليها رسمة العالم الفلسطيني وهم يؤدون التحية العسكرية للامام المهدي عليه السلام وينادونه ليخرج من غيبته الکبرى ويحرر فلسطين.

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