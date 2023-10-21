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حزب الله يزف الشهيد إسماعيل أحمد الزين من جنوب لبنان

حزب الله يزف الشهيد إسماعيل أحمد الزين من جنوب لبنان
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

زفت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد إسماعيل أحمد الزين "حيدر علي" من بلدة شحور جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الدفاعي.

العالم - لبنان

وفيما يلي نص بيان حزب الله: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد الزين "حيدر علي" من بلدة شحور جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

‏قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 بقصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ والأسلحة المناسبة.

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