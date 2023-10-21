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شاهد.. فتاة من 'اهل السنة' تدافع بشراسة عن نشيد 'سلام يامهدي'

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

انتشرت في الآونة الأخيرة وبعد العدوان الصهيوني على غزة أنشودة "سلام يا مهدي"بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

العالم - فلسطين

وفي مقطع فيديو انتشر على تيك توك تدافع فتاة لبنانية من اهل السنة بشراسة عن هذه الانشودة وعن اهل بيت النبي الاعظم (ص) والامام المهدي (ع).

وتقتبس أنشودة "سلام يامهدي" من انشودة "سلام فرمانده" (سلاما أيها القائد) الايرانية. وتخاطب الانشودة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الملقب بالحجة والقائم وصاحب الزمان.

وبالتزامن مع العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة شارك المئات من مستخدمي تطبيق "TikTok" (تيك توك) من جميع أنحاء العالم في تحدي قراءة انشودة "سلام يامهدي".

يغني المشاركون في هذا التحدي انشودة "سلام يامهدي" مرتدين اقنعة عليها رسمة العلم الفلسطيني وهم يؤدون التحية العسكرية للامام المهدي عليه السلام وينادونه ليخرج من غيبته الکبرى ويحرر فلسطين.

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