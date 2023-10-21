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استشهاد اثنين من قوات حزب الله على الحدود الإسرائيلية

استشهاد اثنين من قوات حزب الله على الحدود الإسرائيلية
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استشهاد اثنين من قواته خلال مهمات جهادية ضد العدو الإسرائيلي على الحدود.

العالم - لبنان

وقال حزب الله، في بيان لها، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".

وأعلن "​حزب الله​"، في وقت سابق اليوم، "استهداف ​موقع العباد الإسرائيلي بالصّواريخ الموجّهة، وتدمير كميّة من تجهيزاته الفنية".

وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عصر اليوم، ‏باستهداف ​مواقع العباد، وحانيتا، و​رويسات العلم، الإسرائيليين في ​مزارع شبعا​ اللبنانية المحتلة وتلال ​كفرشوبا​ بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة، وتدمير كمية من تجهيزاتهم الفنية والتقنية".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، مقطع فيديو لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "هونين"، بالصواريخ الموجهة، نفذه أمس الجمعة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.

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