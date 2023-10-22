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جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين على مرأى العالم.. قتل وتدمير واعتقال متواصل

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي مسلسل اعتداءاته الوحشية على الفلسطينيين لليوم السادس عشر على التوالي، أمام أنظار العالم والمجتمع الدولي. فقد استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، في اعتداءات قوات الاحتلال  على الضفة الغربية المحتلة.


وأفادت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن مواطنين استشهدا وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، بقصف نفذته طائرات الاحتلال واستهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين للاجئين.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف خلية للمقاومة داخل المسجد، الذي سبق أن تعرض للقصف والتدمير الواسع خلال الاجتياح الإسرائيلي السابق على المخيم قبل عدة أسابيع.


كما أعلنت وزارة الصحة بوصول شهيد برصاص الاحتلال من قباطية إلى مستشفى جنين الحكومي. وأكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومين في قباطية مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

إلى ذلك استشهد شاب وأصيب آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون في طوباس.

كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب إثر إصابته برصاصة في القلب أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس. وأحرق مستوطنون مركبات وهاجوا المنازل في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبالشهداء الجدد ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى تسعين شهيداً، إلى جانب أكثر من ألف وأربعمئة إصابة، منذ بدء معركة طوفان الأقصى في الضفة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، أكثر من أربعين مواطنا من الضفة إثر تنفيذها عمليات دهم وتفتيش.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرين مواطنا من محافظة رام الله، كما اعتقلت ثلاثة عشر مواطنا من الخليل وستة 6 شبان من جنين واثنين من طوباس ومواطنا من سلفيت، كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس واعتقلت عددا من عمال قطاع غزة.

ويقول جيش الاحتلال إنه اعتقل نحو 730 مواطنا من الضفة منذ بدء معركة طوفان الاقصى من بينهم 280 ناشطا في حركة حماس.

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