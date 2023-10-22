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حكومة صنعاء تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية حال تواصل القصف على غزة

حكومة صنعاء تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية حال تواصل القصف على غزة
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس حكومة الإنقاذ في اليمن التابعة لحركة أنصار الله في صنعاء، عبد العزيز صالح بن حبتور، إنهم سيستهدفون السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر في حال تواصل القصف على قطاع غزة.

العالم - اليمن

وأكد بن "حبتور" في كلمة له أن الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيرات كانت متجهة نحو الأراضي المحتلة وأسقطوا جزءا منها والجزء الآخر استطاع الوصول إلى أهدافه.

وأضاف أن "صنعاء ساهمت وستساهم بكل الإمكانيات للرد على المجازر في غزة" مؤكدا: "إذا استمر الاعتداء على غزة فستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر".

وأكد عبد العزيز بن حبتور أن السابع من أكتوبر سيظل خالدا في تاريخ الأمة والشعب، ويوما عظيما في تاريخ الإنسانية جمعاء.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على تهديد حبتور قائلة: يجب التعامل بجدية مع تهديد "أنصارالله" بضرب السفن الإسرائيلية التي تعبر باب المندب.

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حكومة صنعاء تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية حال تواصل القصف على غزة

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