حكومة صنعاء تهدد باستهداف السفن الإسرائيلية حال تواصل القصف على غزة

العالم - اليمن

وأكد بن "حبتور" في كلمة له أن الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيرات كانت متجهة نحو الأراضي المحتلة وأسقطوا جزءا منها والجزء الآخر استطاع الوصول إلى أهدافه.

وأضاف أن "صنعاء ساهمت وستساهم بكل الإمكانيات للرد على المجازر في غزة" مؤكدا: "إذا استمر الاعتداء على غزة فستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر".

وأكد عبد العزيز بن حبتور أن السابع من أكتوبر سيظل خالدا في تاريخ الأمة والشعب، ويوما عظيما في تاريخ الإنسانية جمعاء.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على تهديد حبتور قائلة: يجب التعامل بجدية مع تهديد "أنصارالله" بضرب السفن الإسرائيلية التي تعبر باب المندب.