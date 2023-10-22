رئيسي: لا بد من محاكمة قادة أمريكا والكيان الصهيوني المجرمين

العالم- ايران

وقال الرئيس الايراني: "إننا على يقين من أن دماء ابناء غزة المظلومين التي اريقت ظلماً ستسرع من وتيرة سقوط الكيان الصهيوني وتحرير القدس الشريف ".

واشار آية الله رئيسي في جلسة مجلس الوزراء إلى الغضب العالمي غير المسبوق والاشمئزاز من الجرائم المروعة التي تحدث في غزة، وقال مخاطبا المجتمع الدولي : ان شعوب العالم تتساءل اليوم من الحكومات والقوى العالمية و المنظمات الدولية كيف تسمح لكيان متغطرس تدعمه أمريكا أن يقتل النساء والأطفال الفلسطينيين المضطهدين في غزة بهذه القسوة أمام أعينهم؟

وعلق رئيس الجمهورية ، على تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن الاخيرة، قوله "لو لم تكن اسرائيل موجودة في المنطقة لبذلت امريكا الجهود من اجل تاسيسها"، وقال : انها تصريحات رجعية تتعارض واسس الديمقراطية، وشكلت اقرارا غير مقصود بزيف وجود الكيان الصهيوني.

واكد بان مثل هذه التصريحات تظهر حقيقة أن الحفاظ على الكيان الصهيوني الغاصب بالنسبة لأمريكا أهم بكثير من حياة الناس، وخاصة النساء والأطفال؛ وبما يلزم على الدول الاسلامية ان تاخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار.

وتابع رئيسي : ان ما يجري بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم، مثال سافر على جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وبما يلزم معاقبة المسؤولين الصهاينة عليها.

واكمل قائلا : لا شك ان الدماء الطاهرة للشعب المظلوم في غزة، ستسرع في وتيرة انهيار الكيان الصهيوني وتحرير القدس الشريف.