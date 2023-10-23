الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صورة مؤلمة من غزة.. "إن العرب إخوة "!

صورة مؤلمة من غزة..
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "احفاد سرايا القدس" في مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤلمة لطفلة فلسطينية صغيرة في غزة، مع هذا التعليق: عزيزتي الصغيرة أتمنى بعد كل هذا التشبث بكتابك ألا تجدي فى أول صفحاته " إن العرب إخوة " حتى لا يضيع عمرك في كذبة.

العالم - فلسطين

روابط ذات صلة

"قمة القاهرة للسلام" من زاوية أخرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في مخيم الجلزون.. رام الله.. شهيدان و4 إصابات بمواجهات مع الاحتلال

طفلة تنهار متأثرة باستشهاد والدتها في غزة + فيديو

شاهد.. نتنياهو يهدد بتدمير لبنان

فيديو.. أب يفقد اثنين من أطفاله إثر غارات الاحتلال

باراولمبياد آسيا: ايران تحصد اول ميدالية ذهبية

تدمير جرافتين ودبابة والجنود يهربون مشياً على الأقدام قوة صهيونية مدرعة تقع بكمين محكم لـ'كتائب القسام'