شاهد.. مشكلة لن تصدقها تعاني منها النساء في غزة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في غزة ان مستشفيات الولادة في غزة خصصت أسرتها لجرحی العدوان ولم يعد هناك مستشفی في غزة تستقبل حالات ولادة.

وأكدت ان النساء الحوامل أصبحن في حيرة يتمنين ان يتأخر موعد ولادتهن الی مابعد العدوان بسبب عدم وجود مكان وامكانيات للولادة.

وأوضحت ان الاحتلال الاسرائيلي يستمر في تهديد المستشفيات بالقصف وخير دليل علی ذلك الطلب من مسؤولي مستشفی القدس بإخلائه ترقباً لضربه وتدميره لكن المستشفی ملئ بالجرحی ولايمكن اخلائه، ما ارغم كادر المستشفی البقاء فيه وتقبل خطر القصف.

وأثبت الاحتلال الاسرائيلي عدم اكتراثه بالقيم الانسانية والقوانين الدولية بعد قصفه مستشفی المعمداني الذي راح ضحيتها أكثر من 500 جريح وأطفال ونساء.